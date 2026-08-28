Провальний легіонер Динамо продовжить кар’єру в четвертому дивізіоні Італії

Колишній нападник київського Динамо Ібрагім Каргбо знайшов новий клуб. 26-річний бельгійський форвард приєднався до італійської Афраголезе.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони оформили орендну угоду терміном на один рік. Права на футболіста належать іншому італійському клубу – Кавезе.

Афраголезе виступає у Серії D – четвертому за силою дивізіоні чемпіонату Італії. Для Каргбо це стане черговим етапом міжнародної кар'єри.

Каргбо приєднався до Динамо у 2020 році, але закріпитися в основній команді київського клубу не зміг. За "біло-синіх" нападник провів лише три матчі та не відзначився результативними діями.

Перебуваючи на контракті з Динамо, Каргбо також грав на правах оренди за донецький Олімпік, словенське Цельє та кіпрську Доксу. У 2023 році футболіст залишив київський клуб на правах вільного агента та повернувся до Цельє.

Влітку 2026 року Каргбо на правах вільного агента став гравцем Кавезе, яка виступає у третьому італійському дивізіоні. Однак бельгієць не затримався в команді та одразу був відправлений в оренду.

Зазначимо, що під час ігрової кар'єри Каргбо виступав за білоруський Дніпро.