Верес врятувався від поразки в матчі з Ворсклою в 11 турі УПЛ

Сьогодні, 27 жовтня, 11 тур Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 продовжився матчем Вереса проти полтавської Ворскли.

Зустріч завершилася внічию 2:2. Господарі першими відкрили рахунок, пенальті на 28-й хвилині реалізував Марко Мрвальєвич. Ворскла відігралася тільки у другому таймі зусиллями Миколи Ковталюка, а через 10 хвилин вийшла вперед після голу Віктора Корнієнка.

Верес все ж зміг врятуватися під завершення зустрічі, коли на 86-й хвилині відзначився Микола Гайдучик. За три хвилини до завершення основного часу полтавський клуб залишився у меншості після прямої червоної, яку отримав Ігор Пердута. Однак більше команди голів не забивали.

Зазначимо, що для Ворскли це був перший матч у поточному сезоні після повернення на посаду головного тренера Юрія Максимова.

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25

11 тур, 27 жовтня

Верес – Ворскла 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 28 Мрвальєвич (пен), 1:1 – 68 Ковталюк, 1:2 – 78 Корнієнко, 2:2 – 86 Гайдучик

Верес: Когут – Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куція (Протасевич 76) – Кльоц, Яго (Кучеров 80) – Шарай, Луан (Дахновський 61) – Мрвальєвич (Гайдучик 61), Степанюк (Годя 75)

Ворскла: Ісенко – Чорноморець (Корнієнко 46), Гучек (Ізотов 84), Хрипчук, Пердута – Бацула, Челядін, Скляр (Нестеренко 89), Кане – Ковталюк, Ієде (Ндукве 46).

Вилучення: 87 – Пердута

Попередження: 32 – Ієде, 42 – Куція, 62 – Гайдучик, 67 – Сікейра, 90+5 – Вовченко

Після цієї зустрічі положення команд в турнірній таблиці не змінилося, Ворскла залишилася на 12-й сходинці, маючи в активі 10 очок, Верес розташувався на одну позицию вище з 11 балами.

Сьогодні, о 18:00 відбудеться центральний матч першого кола, в якому Динамо буде приймати Шахтар на стадіоні ім. В. Лобановського. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.