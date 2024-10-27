Зоря зі скандальним пенальті перемогла Лівий берег в 11 турі УПЛ

Луганська Зоря здобула скандальну перемогу над Лівим берегом у матчі 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. У першому таймі команди особливо не створювали моментів. Лише в доданий час Пилип Будківський мав стовідсотковий шанс після штрафного удару, проте він впав та не зміг влучити у ворота.

Арбітр VAR покликав головного суддю передивитися епізод із падінням і після тривалого перегляду було призначене скандальне пенальті. Його реалізував сам Будківський.

На початку другого тайму Олександр Яцик неймовірним дальнім ударом подвоїв перевагу своєї команди. Більше голів у матчі не було.

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25

11 тур, 27 жовтня

Лівий берег – Зоря 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+9 Будківський (пен.), 0:2 – 51 Яцик

Лівий берег: Механів – Астахов, Семенов, Шаповал, Сідней (М. Когут 55), Співаков (Приходько 46), Якимів, Дедух, І. Когут (Галас 71), Сухоручко (Кобзар 71), Синиця (Войцеховський 85).

Зоря: Турбаєвський – Жунінью (Кірюханцев), Джордан, Ескінья (Мічин 46), Вантух, Башич, Слесар (Тронтель 84), Волошин (Дришлюк 67), Яцик, Горбач (Супряга 67), Будківський.

Попередження: Синиця 45+1, Якимів 45+8 – Ескінья 43, Кірюханцев 73, Джордан 90

Зоря піднялася на шосте місце в таблиці УПЛ. У команди вже 15 набраних очок. А Лівий берег залишається на 14 сходинці з 8 балами в активі.

Нагадаємо, 11 тур стартував 25 жовтня. У першому матчі дня Рух розписав мирову у грі з одеським Чорноморцем, а Полісся вдома втратило очки у грі проти Колоса.

Сьогодні ж, 27 жовтня, відбудеться ще два матчі УПЛ. О 15:30 Верес розпочне поєдинок із Ворсклою, а о 18:00 пролунає стартовий свисток у зустрічі між Динамо та Шахтарем. Наш сайт проведе текстову трансляцію Класичного.

