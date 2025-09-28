Забарний поділився з фанатами враженнями від першого голу за ПСЖ

Український захисник Парі Сен-Жермен Ілля Забарний поділився з фанатами першими враженнями після дебютного голу у футболці французького гранда.

У матчі шостого туру Ліги 1 проти Осера 22-річний футболіст відкрив рахунок, вдало замкнувши навіс на дальню стійку. Цей гол став для нього особливим, адже він був першим у новій команді.

Після поєдинку Забарний виклав у соцмережах фото з поля, додавши лаконічний, але промовистий підпис:

"Перший гол вдома... а які відчуття!"

Фани засипали Іллю привітаннями, відзначивши не лише його впевнену гру в обороні, а й важливий вклад у атаку.

Нагадаємо, реакція на гол українця була особливо теплою і з боку його дружини Ангеліни, яка опублікувала відео святкування з трибун із милим підписом.

За свій перформанс Ілля отримав високу оцінку від статистичного порталу SofaScore.