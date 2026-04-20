ПСЖ готовий попрощатись із капітаном команди – ЗМІ

Французький ПСЖ не буде втримувати силою свого центрального захисника, який є капітаном, Маркіньйоса, якщо той захоче перебратися до іншого клубу.

Про це повідомляє L'Equipe.

Бразилець може без перешкод розглядати варіанти від інших команд, якщо прагне змінити клубну прописку.

Чинний контракт Маркіньйоса з парижанами розрахований до кінця червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 30 мільйонів євро.

Зазначається, що минулого сезону центрбек відтягував своє рішення до останнього дня, але у підсумку вирішив продовжити свої виступи у ПСЖ.

Якщо Маркіньйос таки захоче покинути команду, то у французького клубу вже є альтернативні варіанти, які зможуть його замістити. Однак прізвища цих кандидатів не розкриваються.

Нагадаємо, що бразильський захисник виступає за парижан із літа 2013-го. Відтоді провів у футболці ПСЖ 517 ігор, у яких відзначився 43 голами та 12 асистами.

У поточному сезоні-2025/26 капітан ПСЖ вже забив 2 м'ячі у 26 матчах в усіх турнірах.

Раніше повідомлялось, що парижани програли вдома Ліону у 30-му турі Ліги 1. Команда Луїса Енріке продовжує утримувати лідерство у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 63 очки.

У наступному турі ліги 1 ПСЖ прийме Нант. Зустріч запланована на 22 квітня. Початок – о 20:00 (за київським часом).