Дружина Забарного мило відреагувала у соцмережах на дебютний гол коханого за ПСЖ

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний відзначився дебютним голом за французький ПСЖ у матчі шостого туру Ліги 1 проти Осера.

На 32-й хвилині він чудово замкнув навіс на дальній стійці, відкривши рахунок у зустрічі.

На трибунах цей момент підтримувала дружина футболіста Ангеліна. Вона зняла відео святкування з фанатами та своїм коханим і поділилася ним у соцмережах.

Підпис до ролика був лаконічний, але надзвичайно теплий: "Пишаюся".

Нагадаємо, контракт українського футболіста з паризьким клубом розрахований до 2030 року, а сума трансферу склала 63 млн євро + бонуси за даними Transfermarkt.

Ілля дебютував за ПСЖ 17 серпня в матчі Ліги 1 з перемоги над Нантом (1:0).