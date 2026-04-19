Вболівальникам Ліона заборонили їхати на матч проти ПСЖ в Лізі 1

Міністерство внутрішніх справ Франції заборонило вболівальникам Ліона їхати на матч 30-го туру Ліги 1 проти ПСЖ.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Зазначається, що причиною стала "насильницька поведінка" з боку фанатів Ліона. У заяві повідомили про близько 10 інцидентів, останній з яких стався 12 березня, коли відбулася сутичка з уболівальниками Сельти під час матчу Ліги Європи.

"Виїзні матчі Ліона дуже часто стають джерелом громадських заворушень, як через бійки між уболівальниками, так і через насильство проти правоохоронців або кидання петард, фаєрів чи саморобних пристроїв", – пояснили у міністерстві.

Також у зверненні згадали про давню ворожнечу між фанатами цих клубів. Поєдинок ПСЖ – Ліон відбудеться 19 квітня на стадіоні "Парк-Олімпік-Ліонне" у Ліоні. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.