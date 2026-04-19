Забарний вийде в основі ПСЖ на матч Ліги 1 проти Ліона

У неділю, 19 квітня, ПСЖ у матчі 30 туру французької Ліги 1 в Парижі прийме Ліон. Початок поєдинку – о 21:45 за київським часом.

Тренерські штаби команд визначилися зі стартовими складами на поєдинок. Українець Ілля Забарний вийде в основі ПСЖ на гру проти Ліона. Роман Яремчук залишився у запасі Ліона.

Склади команд:

ПСЖ: Сафонов, Ернандес, Бералдо, Забарний, Заїр-Емері, Фернандес, Вітінья, Лін Кан Ин, Кварацхелія, Дуе, Маюлу

Ліон: Грейф, Абнер Вінісіус, Клюйверт, Ніакате, Мата, Мейтленд-Найлз, Тессманн, Мортон, Мангала, Морейра, Ендрік

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є ПСЖ, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,20. На Ліон можна поставити з коефіцієнтом 9, на нічию – 6,2.

Раніше повідомлялося про те, що фанатам Ліона заборонили відвідувати матч проти ПСЖ.

