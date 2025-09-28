Українська правда
Забарний допоміг ПСЖ перемогти Осер у 6-му турі Ліги 1, Монако програло Лор'яну

Микола Дендак — 28 вересня 2025, 00:03
Ілля Забарний
У суботу, 27 вересня, відбулися три матчі шостого туру чемпіонату Франції з футболу сезону-2025/26.

Зокрема Лор'ян обіграв Монако, суперники більше тайму грали в меншості. Також Тулуза та Нант розписали результативну нічию. Обидві команди відзначилися двічі.

Найбільша увага українців була прикута до поєдинку між ПСЖ та Осером. Особливо враховуючи те, що Ілля Забарний забив дебютний гол ще в першому таймі протистояння. У підсумку команда українця перемогла 2:0.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
6 тур, 27 вересня

Лор'ян – Монако 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 40 Бамба, 2:0 – 76 Пажі, 3:0 – 82 Пажі, 3:1 – 90+7 Фаті (пен.)

Тулуза – Нант 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+4 Ладо, 1:1 – 47 Гбоо, 1:2 – 61 Леру, 2:2 – 66 Деннум (пен.)

ПСЖ – Осер 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 32 Забарний, 2:0 – 54 Бералдо

Нагадаємо, напередодні Марсель здолав Страсбург та тимчасово очолив Лігу 1. Проте перемога ПСЖ дозволила йому обійти суперника та повернутися на першу сходинку турнірної таблиці.

Чемпіонат Франції, Ліга 1

