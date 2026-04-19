ПСЖ із Забарним сенсаційно поступився Ліону Яремчука у 30 турі Ліги 1

У неділю, 19 квітня, низкою матчів продовжилася програма 30 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

У стартовій зустрічі ігрового дня Монако вдома зміг врятувати поєдинок з Осером завдяки голам Ансу Фаті та Фоларіна Балогуна на старті другого тайму. Париж на виїзді переграв Мец, а Страсбург не зміг відновитися після єврокубків, розгромно програвши поєдинок з Ренну.

У центральному матчі туру Парі Сен-Жермен на "Парк де Пренс" поступився Ліону. Вже на 6-й хвилині гості вийшли вперед завдяки голу Ендріка. Згодом подвоїв перевагу Ліона Афонсу Морейра, який з власної половини поля протягнув м'яч до штрафної парижан та пробив Сафонова. Зазначимо, що на 33-й хвилині Гонсалу Рамос не реалізував пенальті.

У другій половині Ліон зміг стримати натиск суперника та втримав переможний результат.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний відіграв увесь поєдинок. В той час як нападник Ліона Роман Яремчук гру провів на лаві запасних.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

30 тур, 19 квітня

Монако – Осер 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 11 Дануа, 0:2 – 33 Сінайоко, 1:2 – 56 Фаті, 2:2 – 59 Балогун

Мец – ФК Париж 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 21 Горі, 1:1 – 31 Квілітая, 1:2 – 69 Отавіо, 1:3 – 89 Кеббаль

Нант – Брест 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 9 Мостафа, 1:1 – 90+5 Шардонне

Страсбург – Ренн 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 20 Леполь, 0:2 – 50 Емболо, 0:3 – 52 Аль-Тамарі

ПСЖ – Ліон 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 6 Ендрік, 0:2 – 18 Морейра, 1:2 – 90+4 Кварацхелія

Турнірна таблиця Ліги 1

Напередодні Марсель зазнав поразки від Лор'яна, Лілль не зумів переграти Ніццу.