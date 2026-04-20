Тренер ПСЖ – про поразку від Ліона: Ви ж хотіли, щоб чемпіонат був більш напруженим?

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про домашню поразку від Ліона у рамках 30-го туру французької Ліги 1 (1:2).

Його слова передає L'Équipe.

Наставник парижан розповів, що команді було складно змінити хід матчу на свою користь після двох швидких пропущених голів на старті поєдинку.

Енріке наголосив на кількості завданих ударів по воротах суперника та черговому нереалізованому пенальті, яке на 33-й хвилині не забив Гонсалу Рамуш.

"Ми 23 рази пробили, але забили лише наприкінці, ще й знову не реалізували пенальті – саме це й вирішило результат матчу. Ми намагалися переломити хід гри, але не вийшло. Ліон провів дуже сильний матч. У них якісні гравці та хороший тренер. Це треба прийняти. Чекаємо наступної гри – зараз у нас матчі кожні три дні. Потрібно давати хвилини багатьом гравцям, адже попереду багато ігор", – сказав коуч паризького гранда.

ПСЖ зробив подарунок для Ланса, який йде другим. Найближчому переслідувачу вдалося скоротити відставання до мінімуму – 63 очки у парижан проти 62-х у суперника.

55-річний іспанський спеціаліст оцінив такий мінімальний відрив від опонента у боротьбі за "золото".

"Ви ж хотіли, щоб чемпіонат був більш напруженим? Ось і маєте. Ланс проводить дуже хороший сезон, і буде складно аж до останнього матчу", – наголосив Енріке.

Наставник ПСЖ запевнив, що його команда не вийшла розслабленою на матч проти Ліона після виходу у півфінал Ліги чемпіонів. Енріке зазначив, що провів велику ротацію, яку буде робити далі через щільний графік поєдинків.

Відзначимо, що у програному матчі взяв участь Ілля Забарний. Український центральний захисник відіграв усю гру та запам'ятався жовтою карткою.

У наступному турі ліги 1 ПСЖ прийме Нант. Зустріч запланована на 22 квітня. Початок – о 20:00 (за київським часом). А от Ланс зіграє вдома проти Тулузи у півфіналі Кубку Франції (21 квітня о 22:10).