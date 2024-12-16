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Забарний став найдорожчим українцем, Зінченко втратив у ціні за оцінками Transfermarkt

Станіслав Лисак — 16 грудня 2024, 15:05
Забарний став найдорожчим українцем, Зінченко втратив у ціні за оцінками Transfermarkt
Ілля Забарний
Getty images

Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість гравців Англійської Прем'єр-ліги. Троє українських футболістів АПЛ змінили свою трансферну цінність.

Про це йдеться на офіційному сайті порталу.

Центральний захисник Борнмута Ілля Забарний додав у вартості 6 млн євро та очолив не лише список найдорожчих українців у Прем'єр-лізі, а й став найдорожчим гравцем України загалом. Tranfermarkt оцінює 22-річного центрбека у 38 млн євро.

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Водночас 5 млн до трансферної вартості втратив оборонець Арсенала Олександр Зінченко, який зрівнявся в ціні з вінгером Челсі Михайло Мудриком – обидва по 30 млн.

Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко зберіг свою вартість у 28 млн євро, а ось хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк подорожчав на 2 млн та тепер оцінюється у 12 мільйонів євро.

Найдорожчі українські гравці в АПЛ

  1. Ілля Забарний (Борнмут) – 38 млн (було 32 млн)
  2. Михайло Мудрик (Челсі) – 30 млн (30 млн)
  3. Олександр Зінченко (Арсенал Лондон) – 30 млн (було 35 млн)
  4. Віталій Миколенко (Евертон) – 28 млн (28 млн)
  5. Єгор Ярмолюк (Брентфорд) – 12 млн (10 млн)

Найдорожчим гравцем чемпіонату Англії залишається форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, який оцінюється у 200 млн євро.

Олександр Зінченко окрім всього втратив статус найдорожчого футболіста збірної України, який він розділяв з форвардом Роми Артемом Довбиком (35 млн євро) та півзахисником Шахтаря Георгієм Судаковим (35 млн євро).

Напередодні Ілля Забарний потрапив у збірну 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги за версією SofaScore.

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Чемпіонат Англії, АПЛ

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