Забарний став найдорожчим українцем, Зінченко втратив у ціні за оцінками Transfermarkt

Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість гравців Англійської Прем'єр-ліги. Троє українських футболістів АПЛ змінили свою трансферну цінність.

Про це йдеться на офіційному сайті порталу.

Центральний захисник Борнмута Ілля Забарний додав у вартості 6 млн євро та очолив не лише список найдорожчих українців у Прем'єр-лізі, а й став найдорожчим гравцем України загалом. Tranfermarkt оцінює 22-річного центрбека у 38 млн євро.

Водночас 5 млн до трансферної вартості втратив оборонець Арсенала Олександр Зінченко, який зрівнявся в ціні з вінгером Челсі Михайло Мудриком – обидва по 30 млн.

Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко зберіг свою вартість у 28 млн євро, а ось хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк подорожчав на 2 млн та тепер оцінюється у 12 мільйонів євро.

Найдорожчі українські гравці в АПЛ

Ілля Забарний (Борнмут) – 38 млн (було 32 млн) Михайло Мудрик (Челсі) – 30 млн (30 млн) Олександр Зінченко (Арсенал Лондон) – 30 млн (було 35 млн) Віталій Миколенко (Евертон) – 28 млн (28 млн) Єгор Ярмолюк (Брентфорд) – 12 млн (10 млн)

Найдорожчим гравцем чемпіонату Англії залишається форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, який оцінюється у 200 млн євро.

Олександр Зінченко окрім всього втратив статус найдорожчого футболіста збірної України, який він розділяв з форвардом Роми Артемом Довбиком (35 млн євро) та півзахисником Шахтаря Георгієм Судаковим (35 млн євро).

Напередодні Ілля Забарний потрапив у збірну 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги за версією SofaScore.