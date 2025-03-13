Якщо чесно, я не знаю: Зінченко висловився про своє майбутнє в Арсеналі

Український футболіст Арсенала Олександр Зінченко поки не знає, чи залишиться в лондонському клубі.

Про це він сказав у коментарі Standard Sport.

"Якщо чесно, я не знаю. Якби знав, то сказав би. Ще залишилось багато матчів до завершення сезону. Я дуже радий тому, що я є частиною цього клубу, цієї команди. Мені це справді подобається. Я буду грати на тій позиції, на якій потрібен тренеру.

Де б я не був би потрібний, я готовий там допомогти. Навіть поза полем, я намагаюся позитивно впливати на команду, підтримувати її, або якщо просто когось треба обійняти. Мені дуже подобається в Арсеналі", – сказав він.

Нагадаємо, контракт Зінченка з "канонірами" спливає влітку 2026 року. Цього сезону Олександр провів 17 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, в яких відзначився одним голом.

Як відомо, українець вийшов на поле в стартовому складі матчу 1/8 фіналу проти ПСВ і відкрив рахунок на 6 хвилині гри. Зінченко за свій виступ отримав одну з найкращих оцінок у складі своєї команди.