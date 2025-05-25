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Евертон та Борнмут з асистами від українців здобули перемоги в заключному турі АПЛ сезону 2024/25

Олексій Мурзак — 25 травня 2025, 20:30
Евертон та Борнмут з асистами від українців здобули перемоги в заключному турі АПЛ сезону 2024/25

У неділю, 25 травня, 10-ма матчами одночасно завершився останній, 38-й тур Англійської Прем'єр-ліги сезону 2024/25.

Зокрема. Евертон з Віталієм Миколенком з рахунком 1:0 обіграв Ньюкасл, а сам український захисник відзначився резульативною передачею.

Не відстав від свого партнера по збірній України і Ілля Забарний, який також асистував у поєдинку свого Борнмута проти Лестера – перемога "вишень" 2:0.

Водночас Арсенал Олександра Зінченка, який також вийшов у старті, переграв Саутгемптон, а Брентфорд Єгора Ярмолюка зіграв унічию з Вулвергемптоном – тут вже обидва українці результативними діями за свої клуби не відзначалися.

В інших зустрічах Челсі переграв Ноттінгем та залетів на 4-ту сходинку турнірної таблиці, з наступного сезону "сині" гратимуть у Лізі чемпіонів, також туди потрапив і Манчестер Сіті, який впевнено здолав Фулгем, тим часом Ліверпуль у меншості зіграв унічию з Крістал Пелес.

Астон Вілла з вилученням Еміліано Мартінеса зазнала поразки від Манчестер Юнайтед та вилетіла у зону Ліги Європи.

Чемпіонат Англії – АПЛ
38 тур, 25 травня

Борнмут – Лестер 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 74 Семеніо, 2:0 – 88 Семеніо

Вулвергемптон – Брентфорд 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 20 Мбемо, 1:1 – 75 Мунетсі

Іпсвіч – Вест Гем 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 43 Вор-Праус, 1:1 – 52 Броудхед

Ліверпуль – Крістал Пелес 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 9 Сарр, 1:1 – 84 Салах

Вилучення: 68 – Гравенберг

Манчестер Юнайтед – Астон Вілла 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 76 Діалло, 2:0 – 83 Еріксен (пен)

Вилучення: 45+1 – Мартінес

Ноттінгем – Челсі 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 50 Колвілл

Ньюкасл – Евертон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 65 Алькарас

Саутгемптон – Арсенал 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 43 Тірні, 1:1 – 56 Стюарт, 1:2 – 89 Едегор

Тоттенгем – Брайтон 1:4 (1:0)

Голи: 1:0 – 17 Соланке (пен), 1:1 – 51 Хіншелвуд, 1:2 – 64 Хіншелвуд, 1:3 – 88 О'Райлі (пен), 1:4 – 90+3 Гомес

Фулгем – Манчестер Сіті 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 21 Гюндоган, 0:2 – 72 Голанд (пен)

Нагадаємо, у матчі 34 туру Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль вдома розгромив Тоттенгем із рахунком 5:1. Ця перемога дозволила "мерсисайдцям" достроково стати чемпіоном Англії.

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