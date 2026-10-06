Він усе розгубив, що мав: Маркевич несподівано порадив Забарному покинути ПСЖ

Колишній тренер львівських Карпат Мирон Маркевич порадив Іллі Забарному змінити клубну прописку на тлі непереконливих його виступів в останніх матчах збірної України у Лізі націй-2026/27.

Його слова передає Meta.ua.

"Складається враження, що він усе розгубив, що мав. Ні піку Ілля був, коли виступав в Англії. А його перехід до Парі Сен-Жермен не пішов на користь захисникові. В основному він сидить на лаві запасних, а це, безумовно, позначається на його діях у складі збірної України. Я вважаю, що йому потрібно міняти клуб і грати, а то, якщо ще рік поседить на лавці, нічого путнього з цього не вийде. Ситуація лише погіршуватиметься", – заявив культовий наставник.

Забарний виступав за Борнмут із січня 2023-го, а у серпні 2025-го став частиною ПСЖ. Його контракт із парижанами розрахований до кінця червня 2030-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 40 мільйонів євро.

Відтоді у футболці французького гранда український центрбек провів 39 ігор (1 гол).

У Парижі чимало критикують Іллю. Вже була інформація, що у зимове трансферне вікно-2026/27 українець може покинути ПСЖ. Зазначалося, що тренерський штаб розчарований виступами Забарного.

Раніше колишній форвард збірної України Андрій Воробей також порадив Іллі перебратися в іншу команду. Влітку 2026-го були чутки, що три клуби АПЛ цікавляться 24-річним оборонцем.