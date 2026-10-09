Дружина зірки збірної України показала розкішний відпочинок в Італії на озері Комо

Дружина захисника збірної України та французького ПСЖ Іллі Забарного Ангеліна поділилася атмосферними кадрами з відпочинку в Італії.

Для своєї подорожі вона обрала одне з наймальовничіших і найпрестижніших місць Європи — озеро Комо, яке славиться розкішними віллами, елітними готелями та неймовірними краєвидами.

Ангеліна показала, як насолоджується італійською атмосферою, публікуючи відео з прогулянок місцевими парками. Зелені алеї, мальовнича природа та спокійна атмосфера стали частиною її відпочинку далеко від футбольних буднів.

Не обійшлося й без розваг на воді. Дружина українського футболіста продемонструвала прогулянку на яхті озером Комо, звідки відкриваються краєвиди на навколишні гори та розкішні маєтки вздовж узбережжя.

Нагадаємо, минулого літа Ілля перейшов у ПСЖ із Борнмута за 63 мільйони євро. Він провів за парижан 38 матчів, забив один гол і здобув п'ять трофеїв.

Напередодні з'явилась інформація, що ним цікавляться три клуби Англійської Прем'єр-ліги. Проте наразі Забарний не є пріоритетним варіантом для них.