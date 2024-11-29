Моя місія – доносити до світу те, що відбувається в моїй країні: Забарний – про війну

Український захисник Борнмута Ілля Забарний висловився щодо війни в Україні, наголосивши, що його місія доносити світу те, що відбувається в нашій країні.

Про це футболіст сказав у інтерв'ю The Telegraph.

"Я завжди думаю про свою країну та вдячний за те, що живу в безпеці. Зараз багато повітряних тривог, багато обстрілів. Сьогодні я розмовляв зі своєю сім'єю, і там були тривоги. Мій молодший брат не зміг піти до школи.



Для кожного українця це важко. У людей немає ні води, ні світла. Жити в таких умовах майже неможливо. Але люди там борються не тільки за нашу країну, але й за Європу. Мій обов'язок, моя місія – доносити до світу те, що відбувається в моїй країні.



Я вдячний, що живу в безпеці. Над моїм будинком не летять ракети щодня. Коли почалася війна, я був там, поруч з бойовими діями. Я вдячний за те, що можу представляти нашу країну світові, показувати, як у нас все відбувається.



За нашу свободу борються хоробрі люди. Важко, коли твоя сім'я бореться кожного дня. Це твої друзі, твій народ. Два роки тому я був у бункері. Це було схоже на підвал, і ми ходили туди заради безпеки, щоб перечекати кілька годин. Зараз я живу прекрасним життям і дуже вдячний за нього, за мій народ, який воює", – підкреслив Забарний.