Старійшина Жиру, Забарний на лавці і 12 нових тренерів: прев’ю сезону французької Ліги 1

21 серпня розпочнеться чемпіонат Франції сезону-2026/27.

Фаворит Ліги 1 так добре усім відомий, що може здатися, ніби це нудьга, не варта уваги.

Повірте, все не так.

Чемпіонат Франції багатий на сильних середняків, які, може, і не кидають виклик ПСЖ на дистанції, проте здатні обіграти його в конкретно взятому матчі.

До всього, ніде більше в Європі ви не знайдете такої концентрації молодих талантів, які завтра виступатимуть у найбільших клубах світу.

Вам стало трішки цікавіше?

Ну, тоді поїхали.

ПСЖ: гегемонія, якій нічого не загрожує

Без варіантів. Ми бачимо розквіт ери шейхів у Парижі.

12 виграних чемпіонатів з останніх 14; 2 поспіль виграні Ліги чемпіонів – здається, ефективніше не буває.

Дійшло до того, що минулу Лігу 1 ПСЖ виграв фактично другим складом. Поки Дембеле, Кварацхелія, Маркіньйос, Хакімі перемагали в Європі, Забарний, Лі Кан Ін, Барколя, Гонсалу Рамуш кували титул вдома.

І в обох складів усе склалося!

Забарний завершив чемпіонат-2025/26 лідером за зіграними хвилинами в Лізі 1, на секунду.

Зв'язним же між основою та резервом був Вітінья – глибинний плеймейкер, який грав в обох складах, гарантуючи стиль футболу Луїса Енріке.

Довго шейхи до цього йшли, еге ж?

Навіть 850 млн євро у бюджеті довго було замало.

Все змінилося з приходом Луїша Кампуша на пост директора та Луїса Енріке – в тренерське крісло. Мало того, що ці двоє великі профі, так ще й дружать; бачать футбол однаково. Страшне комбо для конкурентів.

Зараз ПСЖ на рівні, коли чи не половина основи за певних обставин могла б претендувати на Золотий м'яч. У 2025-му його отримав Усман Дембеле; цьогоріч серед фаворитів вже Хвіча Кварацхелія. Не дивно, що клуб влітку не підсилював старт, а лише тасував резерв.

Лі Кан Ін та Рамуш поїхали – натомість приїхали технарі Міка Годтс і Магнес Акліуш.

Ще вдалося за 43 млн сплавили непотрібного Рандаля Коло Муані.

Також, кажуть, поїде Барколя, який хоче більше повноважень.

Все це косметичні зміни, які не відміняють головного – ПСЖ на світлові роки випереджає решту клубів Ліги 1.

Bring Luis Enrique and Luis Campos to Manchester United for next season. pic.twitter.com/EyncIZRQxR — UtdActive (@UtdActive) January 6, 2026

Ліон і Марсель: в режимі економії

Споконвічні гранди Ліги 1 у непростому становищі.

Для Ліона це вже не новина – влітку 2025-го їх навіть виганяли з еліти за борги; ситуацію ледь владнали.

Відтоді "Ткачі" швидко одужують під наглядом президентки Мішель Канг, гендира Міхаеля Герлінгера, спортдира Матьє Луї-Жана та тренера Паулу Фонсеки.

Запам'ятайте їхні імена! Ці люди, а ще Корентен Толіссо, Павел Шульц, Ейнслі Мейтленд-Найлз творять історію.

Ліон не програв супербагатому нині Фенербахче у Стамбулі та знаходиться на відстані однієї перемоги від ЛЧ.

При тому за літо клуб скупився лише на 29 млн, які отримав від Баєра за Афонсу Морейру, котрого, в свою чергу, придбав рік назад за 2 млн. Оце бізнес! Оце хист!

Марсель наразі тільки вчиться цьому. У 2022-25 клуб накопичив 157 млн чистих збитків попри угоду з УЄФА, яка забороняла дефіцит понад 60 млн.

Американський власник Френк Маккорт і гадки не мав, як все погано. Коли ж став розбиратися, директори Пабло Лонгорія та Медхі Бенатья чкурнули світ за очі, і тепер старий, що спалив 120 млн лише за останні пів року на "Велодромі", починає все з нуля.

У Марселя новий менеджемент, а за тренера – Брюно Женезьо, якому важко. Від складу на 485 млн лишилося тільки 225.

Все так кепсько, що Маккорт домовився про продаж П'єра-Еміля Гейб'єрга до Ньюкасла за 15 млн, а коли той відмовився йти, наказав забрати в данця капітанську пов'язку.

"Якщо бути з вами чесним, а я намагаюся таким бути, то я з цим незгідний", – Женезьо хоче зберегти контакт з гравцями.

На "Велодромі" ще лишаються Амін Гуїрі, Тімоті Веа, Амін Аріт, Ігор Пайшао, Жофрей Кондогб'я. Грати – особливо атакувати – є ким. Але кожного можуть продати ще до вересня.

Монако, Ланс, Лілль: у кожного своя перебудова

"Правда в тому, що проєкт з Погба не спрацював так, як ми розраховували. Коли ми починали, очікування були іншими", – зізнався директор Монако Тьяго Скуро.

Еге ж, ніхто не чекав 115 "сміттєвих" хвилин за рік.

Поль виявився "хроніком", тож його виставили за двері. Ще Монако продав Магнеса Акліуша до ПСЖ за 50 млн і от-от відпустить Фоларіна Балогуна до Тоттенгема за 60. В цьому весь клуб – завжди живе за схемою "купи-продай".

У новому сезоні монегаски, схоже, розкручуватимуть пару форвардів Б'єрет – Аблін.

Ну, і Ламіна Камара в опорній зоні.

Ерік Даєр – за дядька-наставника, Ансу Фаті – за "нового Погба", і тренером Філіпе Луїс, який після тріумфу Фламенго хоче спробувати Європи. Непогано.

У Ліллі все менш однозначно – там тренером призначили Давіде Анчелотті, сина Карло, який раніше йому асистував, а тоді невдало з'їздив сам до Ботафого. Хто знає, тренер він чи лише прізвище?

Із козирів у "Догів" – Бенталеб і Андре в центрі поля, які перекушують все живе, і талановитий Фернандес-Пардо в нападі.

Ще допоможе Олів'є Жиру – ментальний лідер роздягальні і просто найстарший гравець чемпіонату, якому 30 вересня виповниться 40.

Ну, і десятки мільйонів за Аюба Буадді, якого на 99,9% продадуть до Ман Сіті на днях.

Що ж до Ланса, то, мабуть, ви вже бачили Суперкубок, де хлопці Діно Топмеллера здолали ПСЖ.

І це не диво, а важка праця досить талановитої групи.

Нехай ветерани Фульжіні, Сен-Максімен, Томассон, Саїд поїхали на більші гроші, у Ланса залишилися Матьє Юдоль, Одсонн Едуар, а головне – Флоріан Товен, у якого найбільше голів у Лізі 1 серед чинних її гравців (97):

"Я не можу дочекатися, коли поб'ю цю позначку. Для мене це величезне джерело гордості. Так я лишу свій слід".

Найбільша "біда" Лансу – вихід в ЛЧ, необхідність грати на два фронти. Втім, приходи Торгана Азара і Франьо Івановича показують, що білого прапора не буде. Вони спробують битися скрізь.

Париж і Ренн: у найбагатших своя реальність

Статки сім'ї Арно, що володіє ФК Париж, сягають 150 млрд євро. На їхньому тлі Хелаїфі – просто базарний жлоб.

І знаєте, що?

"Перший етап ми пройшли, тепер вступаємо в другий. Ми націлюємось на місця від 7-го по 10-те. Єврокубки поки що не є метою. Якщо вийдемо – добре, ні – то ні", – каже гендир Жан-Марк Галло.

При тому заради "7-10 місця" Париж вже призначив тренером Ліама Росеньйора і вкинув 79 млн євро у талановиту молодь – Патріка Забі, Дієго Копполу, Луку Колеошо.

Паралельно сім'я Піно зі статками у 30 млрд, що володіє Ренном, відвалила Сандерленду 22 млн за Еліезера Маєнду. 21-річний нападник забив 8 голів в 45 матчах Чемпіоншипу.

З одного боку, після продажу Жеремі Жаке до Ліверпулю за 63 млн, бретонці можуть розкидатися грішми, як хочуть. Але з іншого – яка у них взагалі мета? Куди рухається клуб?

У Ренна є Самба на воротах, Ронж'є і Томассон в центрі поля; найкращий снайпер минулої Ліги 1 Естебан Леполь на вістрі. Вони можуть боротися за місце в ЛЧ, але Піно ніколи про це не говорить. Подібно до Арно, чоловіку Сальми Хаєк завжди досить просто місця десь в серединці.

Страсбур: мультиклубна модель працює

Ще й як працює!

За літо-2026 Страсбур продав Дієго Морейру в Мілан за 50 млн; Хуліо Енсісо й Абдула Ваттара – в Іпсвіч за 30 та 20 млн відповідно.

Ще клуб підготував для Челсі Валентіна Барко й Еммануеля Емега.

Після всього ельзасці набрали майже десяток нових юнаків за 5-10 млн, яких будуть намагатися розкрутити, як попередніх.

Тренуватиме їх колишній бос Фамалікао Угу Олівейра, у нього багатий досвід з молоддю.

Ну так, Страсбур пролетів повз єврокубки, і ельзаські фани в розпачі через статус "фарма", але у екосистемі BlueCo така у клубу роль – він має працювати на флагманський проєкт, на Челсі. Це й відбувається.

Головний тренд: зміни тренерів

12 з 18 – це вам не жарти.

І якщо Хабіб Беє у Марселі провалився, а П'єр Саж поїхав з Ланса до Англії на підвищення, то Еріка Руа дуже шкода. Тренер Бреста, якого поважало все місто, помер влітку від раку.

Найбільш ризикована ставка? Давіде Анчелотті, звісно.

Найбільш перспективна? Філіпе Луїс, що прибув до Монако після 5 трофеїв за рік із Фламенго. Цей, кажуть, мріє колись замінити Сімеоне в майже рідному Атлетико.

Найбільша проблема: дешеві ТБ-трансляції

Так-так, Ліга 1 досі не знайшла транслятора.

Усі матчі французької еліти показує телеканал Ліга 1+, який заснувала та наповнює сама ліга. Продакшн, камери, огляди – все на ній.

Ну, і гроші від того мізерні.

Цьогоріч "куш" на всіх складе 120-140 млн євро, що менше, ніж у нідерландській Ередівізі, можете уявити?

ПСЖ, якщо виграє Лігу 1, отримає за домашні ТБ-права 25-30 млн.

Команда, що фінішує останньою, – лише 3,5 млн.

Це сльози.

Ще 8-10 років тому дохід від продажу внутрішніх ТБ-прав у Франції сягав 500-600 млн євро на рік, а Canal+ та beIN Sports за них майже билися.

При тому іспанці, італійці, німці заробляють на ТБ-ринку в 7-8 разів більше, що для французів означає одне – треба вигідно продавати гравців і заповнювати стадіони. Марсель-от вже продав 49 тисяч абонементів на "Велодром".

Ліга талантів: Меслуб, Детурбе, Імбер та інші

16-річному Мезьяну Меслубу з Ланса знадобилося секунд 15, щоб забити перший гол в Лізі 1 у ворота Нанта.

Великий талант! Влітку його активно торгувала Бенфіка, але Ланс відбив атаки і хоче розкрутити його власноруч. Не дивно! У цього хава і бачення, і пас, і удар – все, крім фізики, бо ж іще підліток.

19-річний Матіс Детурбе вже належить Ман Сіті, але гратиме за Монако на правах оренди. Перспективний лівий вінгер типажу Кварацхелії – не спринтер, а дриблер, якому важливо саме зараз підвищити якість рішень перед воротами.

У Ніцці підростає 17-річний Ксав'є Мандза – центрхав із величезним потенціалом і важким характером. Такий собі Денис Гармаш, за яким вже бігає Юве.

Ремі Імбер у свої 18 – найбільша перлина знаменитої школи Ліону. Може зіграти зліва, по центру, у відтяжці – як забажаєте. І всюди створює голи.

У Страсбурі запевняють, що 17-річний Тайріз Нубіссі має капітанські задатки вже зараз. Могутній центрхав із потужним ударом і ще потужнішим підкатом. Типовий європеєць 2020-х, він може грати за 4 збірні – Франції, Англії, Камеруну й Шотландії.

Ну, і Айзека Коссьє із Лілля скаути пастимуть весь сезон. Лівоногий центрбек, що домінує у повітрі зі зростом 193 см, і при тому легко виходить з-під пресингу – це дуже дорогий типаж. Якщо Анчелотті не запоре, то можуть і 50-60 млн зрубати з якихось англійців.

Український слід: Забарному не здолати Маркіньйоса

Навіть близько не той рівень.

Коли виходить Маркіньйос – ПСЖ виграє трофеї, коли Ілля – буває отаке.

Мабуть, якби парижани не грали фактично двома складами, то українця вже б кудись сплавили, а так – навіщо? Найімовірніше він грітиме лавку в ЛЧ і виходитиме в Лізі 1 – все як минулого сезону.

Дуже шкода, що не справдилися чутки про Ліверпуль. Там в підсумку обрали Рональда Араухо – ще більш спірний трансфер, ніж міг би бути Забарний.

Де і коли дивитися Лігу 1

В Україні всі матчі транслюються на каналах MEGOGO Футбол.

Традиційно тур у Франції починається в п'ятницю ввечері, продовжується двома матчами в суботу, а основна програма припадає на неділю – причому центральний поєдинок грають в останньому слоті, о 21:45.

Позаяк команд у Лізі 1 лише 18, то й турів 34, і мідвіків цього сезону не буде взагалі.

Натомість передбачена "різдвяна" пауза – із 13 грудня до 3 січня.

Традиційно найпопулярнішими в країні є матчі ПСЖ й Марселя, як називають "Ле Класік". У сезоні-2026/27 провансальці приймуть чемпіона на "Велодромі" 20 вересня, а матч на "Парк де Пренс" пройде 7 лютого 2027-го.

Боротьбу за Кубок Франції еліта розпочне наприкінці грудня. Фінал – 15 травня, за 2 тижні до завершення чемпіонату.

Прогноз

ПСЖ комфортно здобуде чемпіонство.

Боротьба за зону ЛЧ буде запеклою. Фаворити у ній – Ліон та Монако.

Брюно Женезьо звільнять до кінця сезону. Надто вже різні у всіх вимоги: власник хоче економити, місто – вигравати, а гравці Марселя взагалі дивляться, куди б дременути.

Ланс чекає спад ближче до нового року – у них все ще замало сил для ЛЧ і Ліги 1.

ФК Париж вперше вийде у єврокубки.

Із новачків Труа традиційно вилетить одразу після підйому, а от Ле-Ман затримається. Багаті бразильські власники підсилять команду якщо не зараз, то взимку.

Забарний і Сафонов перетинатимуться у матчах нечасто, а на тренуваннях триматимуться по окремості, але "привіт" чи воротарське "я!" ніхто не відміняв, тож папараці це ловитимуть, і хейту в Україні Ілля отримає предостатньо.

Ну, і для Олів'є Жиру цей сезон стане останнім в кар'єрі – і Франція обов'язково проведе легенду красиво; і за Монпельє-2011, і за 57 голів за "Ле Бле".

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