Лідер збірної України разом із дружиною розважилися у знаменитому парку розваг у Парижі

Дружина українського захисника ПСЖ та збірної України Іллі Забарного, Ангеліна, поділилася з підписниками новим милим фото зі своїм чоловіком.

Пара вирішила провести вільний час разом і вирушила до знаменитого парку розваг Parc Astérix, який розташований приблизно за 35 кілометрів від Парижа.

На опублікованій світлині Ілля та Ангеліна позують разом, щиро усміхаючись у камеру.

Особливого настрою кадру додала велика іграшка, з якою пара також вирішила сфотографуватися.

Нагадаємо, минулого літа Ілля перейшов у ПСЖ із Борнмута за 63 мільйони євро. Він провів за парижан 38 матчів, забив один гол і здобув п'ять трофеїв.

Читайте також : Відео Дружина лідера збірної України похизувалася гарячими кадрами з фотосесій

Напередодні з'явилась інформація, що ним цікавляться три клуби Англійської Прем'єр-ліги. Проте наразі Забарний не є пріоритетним варіантом для них.