Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Забарним цікавляться три імениті клуби АПЛ

Денис Іваненко — 19 серпня 2026, 15:57
Забарним цікавляться три імениті клуби АПЛ
Ілля Забарний
Getty Images

Ілля Забарний перебуває у сфері інтересів декількох англійських клубів, до яких напередодні додався Тоттенгем.

Про це повідомляє TEAMtalk.

За інформацією джерела, наразі "шпори" придивляються до футболіста ПСЖ. Поки контактів між клубами ще не було.

Раніше лондонців залишив основний центральний захисник Крістіан Ромеро. Тож вони шукають заміну гравцю збірної Аргентини, який перейшов до мадридського Атлетико.

Зазначається, що Забарним цікавляться також Челсі та Ліверпуль. Проте трансфер українця наразі не є для них пріоритетом.

Нагадаємо, що минулого літа Ілля перейшов у ПСЖ із Борнмута за 63 мільйони євро. Він провів за парижан 38 матчів, забив один гол і здобув п'ять трофеїв.

Читайте також :
Ми домінували, але не забили: Забарний – про поразку в матчі за Суперкубок Франції
Ілля Забарний ПСЖ Тоттенгем

Ілля Забарний

Ми домінували, але не забили: Забарний – про поразку в матчі за Суперкубок Франції
ПСЖ із Забарним несподівано програв Лансу у матчі за Суперкубок Франції
Забарний "видалив" Сафонова з фото ПСЖ: українцю довелося згодом прибрати і сам пост
Дружина Забарного похизувалася спільним фото з коханим разом із Суперкубком УЄФА
Забарний у запасі на матч Суперкубку УЄФА між ПСЖ та Астон Віллою: стартові склади

Останні новини