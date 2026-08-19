Забарним цікавляться три імениті клуби АПЛ

Ілля Забарний перебуває у сфері інтересів декількох англійських клубів, до яких напередодні додався Тоттенгем.

Про це повідомляє TEAMtalk.

За інформацією джерела, наразі "шпори" придивляються до футболіста ПСЖ. Поки контактів між клубами ще не було.

Раніше лондонців залишив основний центральний захисник Крістіан Ромеро. Тож вони шукають заміну гравцю збірної Аргентини, який перейшов до мадридського Атлетико.

Зазначається, що Забарним цікавляться також Челсі та Ліверпуль. Проте трансфер українця наразі не є для них пріоритетом.

Нагадаємо, що минулого літа Ілля перейшов у ПСЖ із Борнмута за 63 мільйони євро. Він провів за парижан 38 матчів, забив один гол і здобув п'ять трофеїв.