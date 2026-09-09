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Забарний у старті: ПСЖ та Слован визначилися зі складами на матч 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів

Микола Літвінов — 9 вересня 2026, 21:13
Забарний у старті: ПСЖ та Слован визначилися зі складами на матч 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів
Ілля Забарний
Getty Images

Визначилися стартові склади французького ПСЖ та братиславського Слована на матч 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Український захисник "парижан" Ілля Забарний з'явиться на полі з перших хвилин, склавши пару в центрі оборони з Вільяном Пачо.

ПСЖ: Сафонов, Хакімі, Забарний, Пачо, Мендеш, Дро Фернандес, Вітінья, Фабіан Руїс, Ферран Торрес, Дембеле, Акліуш.

Слован: Такач, Блекман, Байрич, Маркович, Сандро Круз, Мартінес, Покорни, Ібрагім, Барсегян, Шпорар, Камара.

Поєдинок відбудеться у Парижі на стадіоні "Парк де Пренс". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Ще один український легіонер, форвард Слована Микола Кухаревич, пропустить цей поєдинок через травму.

Зазначимо, що обов'язки головного арбітра зустрічі буде виконувати українець Микола Балакін.

Ілля Забарний ПСЖ Слован

Ілля Забарний

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