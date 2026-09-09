Забарний у старті: ПСЖ та Слован визначилися зі складами на матч 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів

Визначилися стартові склади французького ПСЖ та братиславського Слована на матч 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Український захисник "парижан" Ілля Забарний з'явиться на полі з перших хвилин, склавши пару в центрі оборони з Вільяном Пачо.

ПСЖ: Сафонов, Хакімі, Забарний, Пачо, Мендеш, Дро Фернандес, Вітінья, Фабіан Руїс, Ферран Торрес, Дембеле, Акліуш.

Слован: Такач, Блекман, Байрич, Маркович, Сандро Круз, Мартінес, Покорни, Ібрагім, Барсегян, Шпорар, Камара.

Поєдинок відбудеться у Парижі на стадіоні "Парк де Пренс". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Ще один український легіонер, форвард Слована Микола Кухаревич, пропустить цей поєдинок через травму.

Зазначимо, що обов'язки головного арбітра зустрічі буде виконувати українець Микола Балакін.