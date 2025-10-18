Помилився в одному з голів: Забарний дізнався оцінку за матч Ліги 1 ПСЖ – Страсбург

Захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний отримав посередню оцінку за зіграний матч проти Страсбурга в межах 8-го туру французької Ліги 1.

Статистичний портал SofaScore оцінив його гру в 6,8 бала.

Забарний вийшов у старті та в підсумку зіграв весь поєдинок. В одному з голів Страсбурга його помилка стала вирішальною: Панічеллі після навісу з флангу перестрибнув українця та головою переправив м'яч у сітку воріт Люки Шевальє.

Також Ілля віддав 112 точних передач зі 118 (95%), виграв 3 дуелі з 5, а ще 7 разів втратив володіння м'ячем. Нагадаємо, матч завершився внічию 3:3.

Напередодні повідомлялося, що Забарний зріс у ціні на 13 мільйонів за версією Transfermarkt. Ілля став другим найдорожчим футболістом України в історії. Більше вартував лише Михайло Мудрик.