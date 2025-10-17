ПСЖ із Забарним врятувався від поразки Страсбуру в стартовому матчі 8 туру Ліги 1

У п'ятницю, 17 жовтня, стартував 8-й тур французької Ліги 1, у першому матчі якого ПСЖ Іллі Забарного вдома врятувався від поразки Страсбуру.

Поєдинок завершився з рахунком 3:3.

Парижани швидко відкрили рахунок – вже на 6-й хвилині забив Барколя. Втім, на 26-й гості відновили паритет, причому не без помилки Забарного, який вийшов у старті та в підсумку зіграв весь поєдинок: Панічеллі після навісу з флангу перестрибнув українця та головою переправив м'яч у сітку воріт Люки Шевальє.

Надалі у ПСЖ почалися лише проблеми: за 4 хвилини до перерви Морейра взагалі вивів гостей вперед, а на старті другого тайму Панічеллі оформив дубль, зробивши рахунок 3:1.

На 58-й хвилині господарі поля змогли скоротити відставання завдяки пенальті, який реалізував Рамуш. Здавалося, сенсація близько, однак за 11 хвилин до завершення основного часу Маюлу врятував парижан під поразки.

У підсумку ПСЖ зберіг першу сходинку, а Страсбур вийшов на 2 місце з відставанням в 1 бал. Втім, лідерство тепер можуть захопити Марсель та Ліон, які мають по 15 балів та свої матчі ще не зіграли.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

8 тур, 17 жовтня

ПСЖ – Страсбур 3:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 6 Барколя, 1:1 – 26 Панічеллі, 1:2 – 41 Морейра, 1:3 – 49 Панічеллі, 2:3 – 58 Рамуш (пен), 3:3 – 79 Маюлу

Турнірна таблиця Ліги 1-сезону 2025/26

Standings provided by Sofascore

Напередодні повідомлялося, що Забарний зріс у ціні на 13 мільйонів за версією Transfermarkt.