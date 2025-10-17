Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Забарний вийде у старті ПСЖ на матч чемпіонату проти Страсбура

Олексій Мурзак — 17 жовтня 2025, 21:13
Забарний вийде у старті ПСЖ на матч чемпіонату проти Страсбура
Ілля Забарний
Getty Images

Український захисник Ілля Забарний зіграє з перших хвилин у матчі 8-го Ліги 1 проти Страсбура.

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

У поточному сезоні Забарний зіграв за ПСЖ 8 матчів у всіх турнірах, де відзначився голом.

Напередодні повідомлялося, що українець зріс у ціні на 13 мільйонів за версією Transfermarkt.

ПСЖ  після 7-ми турів очолює турнірну таблицю чемпіонату, маючи в активі 16 очок. Страсбур із 15-ма балами йде 3-м.

Ілля Забарний Чемпіонат Франції, Ліга 1 ПСЖ Страсбур

Ілля Забарний

Капітан ПСЖ не допоможе команді у матчі Ліги чемпіонів проти Баєра
Богданов пояснив, чому збірна України пропустила гол у грі з Азербайджаном: помилилися два гравці
Ми готуємось перемагати: Забарний – про матч України з Азербайджаном
ПСЖ перевірив гравців на пам’ять: Забарний здивував, але не результатом
Забарний зріс у ціні на 13 мільйонів за версією Transfermarkt

Останні новини