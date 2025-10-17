Забарний вийде у старті ПСЖ на матч чемпіонату проти Страсбура

Український захисник Ілля Забарний зіграє з перших хвилин у матчі 8-го Ліги 1 проти Страсбура.

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

У поточному сезоні Забарний зіграв за ПСЖ 8 матчів у всіх турнірах, де відзначився голом.

Напередодні повідомлялося, що українець зріс у ціні на 13 мільйонів за версією Transfermarkt.

ПСЖ після 7-ми турів очолює турнірну таблицю чемпіонату, маючи в активі 16 очок. Страсбур із 15-ма балами йде 3-м.