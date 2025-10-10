Українська правда
Олег Дідух — 10 жовтня 2025, 14:49
Забарний зріс у ціні на 13 мільйонів за версією Transfermarkt
Ілля Забарний
У п’ятницю, 10 жовтня, популярний сайт Transfermarkt оновив трансферну вартість футболістів французької Ліги 1, зокрема і українського захисника ПСЖ Іллі Забарного.

Порівняно з попереднім оновленням вартості 23-річного спортсмена, яке датоване 30 травня поточного року, він додав у ціні одразу на 13 мільйонів та наразі вартує 55 мільйонів євро. На даний момент Забарний – найдорожчий український футболіст.

Топ-10 найдорожчих українських футболістів за версією Transfermarkt

Також Забарний став другим найдорожчим футболістом України в історії. Більше вартував лише Михайло Мудрик – 60 мільйонів євро за даними на 16 березня 2023 року. Забарний відсунув на третє місце Андрія Шевченка, пікова вартість якого влітку 2006 року становила 51 мільйон євро.

Раніше український нападник Емполі Богдан Попов зріс у ціні в 5 разів.

transfermarkt Ілля Забарний Чемпіонат Франції, Ліга 1 ПСЖ

Ілля Забарний

