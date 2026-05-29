Баварія націлилася на лідера захисту Ювентуса

Центральний захисник Ювентуса Глейсон Бремер може продовжити кар'єру в Баварії.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Раніше повідомлялося про те, що через невихід у Лігу чемпіонів на наступний сезон Ювентусу доведеться продати одного з ключових гравців. Саме відхід Бремера є найбільш імовірним.

Ситуацією намагається скористатися Баварія та ряд клубів АПЛ. Саме варіант із чемпіонами Німеччини наразі є більш імовірними, оскільки мюнхенці готові включити в угоду свого центрального захисника Кім Мін Дже, яким цікавиться Ювентус.

Бремер виступає за Ювентус з літа 2022 року. У поточному сезоні на його рахунку 4 голи та 3 асисти в 31 матчі в усіх турнірах на клубному рівні. Контракт діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 35 мільйонів євро.