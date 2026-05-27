Ювентусу доведеться продати одного з ключових гравців

Туринський Ювентус буде змушений продати одного з ключових гравців команди.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У зв'язку з невиходом у Лігу чемпіонів на наступний сезон Ювентусу доведеться продати гравців на суму в 55-60 мільйонів євро. Клубу доведеться пожертвувати одним із беззаперечних гравців основи.

У жертву буде принесений хтось із четвірки Глейсон Бремер, Андреа Камб'язо, Кефрен Тюрам, Франсішку Консейсау. У послугах Бремера зацікавлений Інтер, Камб'язо знаходиться у сфері інтересів Комо, а на Тюрама претендує Галатасарай.

Раніше повідомлялося про те, що головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті хоче бачити в команді зіркового форварда Ліверпуля Мохамеда Салаха, який влітку стане вільним агентом.