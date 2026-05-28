Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Сіті та Ювентус цікавляться воротарем Баварії

Олег Дідух — 28 травня 2026, 14:20
Манчестер Сіті та Ювентус цікавляться воротарем Баварії
Александер Нюбель
Getty Images

Манчестер Сіті та Ювентус зацікавлені у підписанні голкіпера Штутгарта Александера Нюбеля, права на якого належать мюнхенській Баварії.

Про це повідомляє Goal.com.

Манчестер Сіті розглядає Нюбеля в якості дублера Джанлуїджі Доннарумми, Ювентус же бачить у ньому основного воротаря. Інтерес туринців пов'язаний з труднощами в роботі над трансфером Аліссона з Ліверпуля.

Нюбель належить з Баварії з 2020 року, проте з 2021 року грає в оренда – спершу в Монако, після цього – в Штутгарті. Проте 29-річному німцеві набридло їздити по орендах, і він хоче знайти новий повноцінний клуб.

Контракт воротаря з Баварією діє до літа 2030 року, трансферна вартість воротаря збірної Німеччини оцінюється в 12 мільйонів євро.

Манчестер Сіті Нюбель Ювентус

Нюбель

"Вічний" наступник Ноєра не хоче йти в чергову оренду з Баварії
Баварія близька до угоди з наступником Ноєра
Нюбель не хоче повертатися в Баварію
Баварія шукає голкіпера на заміну Ноєру
Баварія планує віддати Нюбеля в оренду

Останні новини