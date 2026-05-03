В Італії підтвердили інтерес Ювентуса до Левандовського

Італійський Ювентус у літнє міжсезоння може підсилитися 37-річним нападником каталонської Барселони Робертом Левандовським.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Зазначається, що команда уважно стежить за поляком, а також за Рандалем Коло Муані, що перебуває в оренді в Тоттенгемі. Однак обидва футболісти є лише планом Б для клубу.

Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті планує робити ставку на Душана Влаховича і буде підписувати когось із них лише у випадку відходу сербського форварда.

Додамо, що сьогодні, 3 травня, Ювентус прийматиме Верону.

Нагадаємо, форвард збірної Польщі виступає за Барселону з літа 2022-го. Відтоді провів у футболці Барселони 188 ігор (118 голів та 24 асисти). У поточному сезоні-2025/26 Роберт вже відзначився 17 м'ячами та 4 гольовими передачами у 41-му матчі.

Нещодавно повідомлялося, що агент 37-річного форварда вже мав зустріч із представниками Ювентуса та домовився про 1-річний контракт із зарплатою у 6 мільйонів євро плюс бонуси.

