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Ми не готові до конкуренції в декількох турнірах: Аморім – про поразку Мілана від Ференцвароша

Володимир Максименко — 6 листопада 2026, 12:28
Ми не готові до конкуренції в декількох турнірах: Аморім – про поразку Мілана від Ференцвароша
Рубен Аморім
Getty Images

Головний тренер Мілана Рубен Аморім висловився про поразку команди від Ференцвароша в матчі 4 туру Ліги Європи. 

Слова фахівця передає ESPN.

Португалець жорстко розкритикував дії своїх підопічних та заявив, що команда не готова до конкуренції в усіх турнірах, яких бере участь.

"Коли ви граєте за Мілан – ви несете відповідальність. Так не можна виходити на поле – ми не готові конкурувати в Серії А та Лізі Європи. Треба працювати над підходом до матчів.

Мені нема чого вам сказати. Ми мали перемогти, це був дуже важливий матч. У мене немає як захистити своїх гравців після такої поразки", – розповів Аморім.

За підсумками туру "россонері" посідають 28 місце в турнірній таблиці ЛЄ, набравши три очки – одна перемога і три поразки в чотирьох матчах.

У п'ятому турі на Мілан очікує виїзд до Олімпіакоса – гру заплановано на 26 листопада о 19:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що центрбек МІлана пропустить місяць через травму.

Ліга Європи Мілан Ференцварош Рубен Аморім

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