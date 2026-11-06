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Судаков – у збірній туру Ліги Європи за версією Sofascore

Володимир Максименко — 6 листопада 2026, 13:29
Судаков – у збірній туру Ліги Європи за версією Sofascore
Георгій Судаков
Getty Images

Хавбек Бенфіки та збірної України Георгій Судаков потрапив до символічної збірної четвертого туру Ліги Європи за версією авторитетного статистичного порталу. 

Про це повідомили у Sofascore.

Півзахисник отримав за свій виступи в матчі проти Леху 8.5 балів. З польським клубом Судаков провів на полі увесь матч та відзначився голом і результативною передачею.

Team of the Round provided by Sofascore

Найкращими гравцями туру відповідно до оцінок стали двоє футболістів: голкіпер Олімпіакосу Штефан Ортега та хавбек бельгійського Юніону Бесфорт Зенелі – по 9.1 балів.

У сезоні-2026/27 Георгій Судаков зіграв 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше український футболіст підбив підсумки перемоги Бенфіки над Лехом.

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SofaScore

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