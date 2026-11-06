Судаков – у збірній туру Ліги Європи за версією Sofascore
Георгій Судаков
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Хавбек Бенфіки та збірної України Георгій Судаков потрапив до символічної збірної четвертого туру Ліги Європи за версією авторитетного статистичного порталу.
Про це повідомили у Sofascore.
Півзахисник отримав за свій виступи в матчі проти Леху 8.5 балів. З польським клубом Судаков провів на полі увесь матч та відзначився голом і результативною передачею.
Найкращими гравцями туру відповідно до оцінок стали двоє футболістів: голкіпер Олімпіакосу Штефан Ортега та хавбек бельгійського Юніону Бесфорт Зенелі – по 9.1 балів.
У сезоні-2026/27 Георгій Судаков зіграв 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.
Раніше український футболіст підбив підсумки перемоги Бенфіки над Лехом.