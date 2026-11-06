Судаков – у збірній туру Ліги Європи за версією Sofascore

Хавбек Бенфіки та збірної України Георгій Судаков потрапив до символічної збірної четвертого туру Ліги Європи за версією авторитетного статистичного порталу.

Про це повідомили у Sofascore.

Півзахисник отримав за свій виступи в матчі проти Леху 8.5 балів. З польським клубом Судаков провів на полі увесь матч та відзначився голом і результативною передачею.

Team of the Round provided by Sofascore

Найкращими гравцями туру відповідно до оцінок стали двоє футболістів: голкіпер Олімпіакосу Штефан Ортега та хавбек бельгійського Юніону Бесфорт Зенелі – по 9.1 балів.

У сезоні-2026/27 Георгій Судаков зіграв 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше український футболіст підбив підсумки перемоги Бенфіки над Лехом.