Колишній тренер Ювентуса може очолити Венецію

Колишній головний тренер Ювентуса Ігор Тудор може повернутися до роботи в Серії А.

Хорватський фахівець розглядається керівництвом Венеції як один із кандидатів на заміну Джованні Строппи, передає Calciomercato.com.

За інформацією джрела, майбутнє Строппи на посаді наставника Венеції може вирішитися після найближчого матчу чемпіонату проти Лаціо. У разі чергової невдачі клуб може вдатися до зміни тренера, а серед потенційних наступників називають саме Тудора.

Венеція невдало розпочала сезон у Серії А та після чотирьох турів не набрала жодного очка. Команда зазнала чотирьох поразок і перебуває у нижній частині турнірної таблиці.

Тудор добре знайомий з італійським футболом. 48-річний хорват раніше очолював Удінезе, Верону, Лаціо та Ювентус. Римську команду він прийняв у березні 2024 року після відставки Мауріціо Саррі та працював із нею до завершення сезону.

Також Тудор має досвід роботи у французькому Марселі та турецькому Галатасараї, а останнім його місцем роботи був Ювентус. У березні 2025 року хорват очолив туринський клуб до кінця сезону, після чого залишив посаду.

Напередодні повідомлялося, що відомий мексиканський фахівець Хав'єр Агірре може очолити Валенсію.