Андерлехт із Сіканом переграв Зальцбург, Мілан сенсаційно поступився Ференцварошу у 4 турі Ліги Європи

У четвер, 5 листопада, відбулася низка матчів четвертого туру загального етапу Ліги Європи сезону-2026/27.

На початку ігрового дня Андерлехт здобув перемогу над австрійським Зальцбургом. Перший гол забив Аугустінссон, а вже згодом перевагу подвоїв Вінклер. Німецький нападник і до цього заносив м'яч у сітку воріт суперника, але арбітр не зарахував це взяття воріт через офсайд.

Український центральний нападник Данило Сікан розпочав матч у стартовому складі та провів на полі 73 хвилини, після чого на його місце вийшов Вінклер. Статистичний портал Sofascore оцінив виступ українця у 7.5 бала.

Натомість Крістал Пелес зумів врятуватися від поразки у матчі з Гоффенгаймом. Камада відновив паритет на 90+1 хвилині після того, як англійська команда залишилась у меншості.

Гол Стоянчова приніс перемогу Левскі над Ягеллонією. А от Мілан вчергове зазнав поразки у Лізі Європи, поступившись Ференцварошу. Підопічні Рубена Аморіма пропустили дубль від Джозефа, а наприкінці гри навіть залишились у більшості після вилучення Деле, але це не змінило ситуацію для "россонері".

Неймеген з трьома голами переграв Омонію. Аду завдав результативного удару та подарував Вікторії Пльзень звитягу над Ліллестремом. Ліон та Реал Сосьєдад розписали мирову, а Борнмут здолав у більшості празьку Спарту.

Ліга Європи – Загальний етап

4 тур, 5 листопада

Андерлехт – Зальцбург – 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 20 Аугустінссон, 2:0 – 90 Вінклер

Неймеген – Омонія – 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 23 Діоні, 1:1 – 50 Лінссен, 2:1 – 74 Бішоф, 3:1 – 76 Лінссен

Кристал Пелес – Гоффенгайм – 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 7 Прасс, 1:1 – 90+1 Камада

Левскі – Ягеллонія – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 83 Стоянчов

Реал Сосьєдад – Ліон – 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 28 Оскарссон, 1:1 – 54 Толіссо

Спарта Прага – Борнмут – 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 35 Шінглатеф, 1:1 – 57 Адамс, 1:2 – 81 Еванілсон, 1:3 – 90 Раян

Вилучення: Гуддаль 37 (Спарта)

Нереалізований пенальті: Кук 30 (Борнмут)

Ліллестрем – Вікторія Пльзень – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 10 Аду

Мілан – Ференцварош – 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 52 Жозеф, 0:2 – 66 Жозеф

Вилучення: Деле 77 (Ференцварош)

Решта зустрічей розпочнеться о 22:00 за київським часом. АЗ Алкмар прийматиме Ювентус, Баєр зустрінеться з Марселем, а португальська Бенфіка зіграє з польським Лехом. Свої матчі також проведуть Селтік, Сельта Віго та Динамо Загреб.

Раніше Олімпіакос із Яремчуком розписав нульову нічию з Ренном у 4 турі Ліги Європи.