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Ювентус може підписати іменитого хавбека вільним агентом

Олег Дідух — 10 вересня 2026, 15:10
Ювентус може підписати іменитого хавбека вільним агентом
Марцело Брозович
Getty Images

Туринський Ювентус у зв'язку з епідемією травм у команді шукає підсилення півзахиснику на ринку вільних агентів.

Про це повідомляє Goal.com.

Найбільш імовірною кандидатурою є Марцело Брозович, який влітку покинув Аль-Наср. Також хорватом цікавиться римський Лаціо. Окрім Брозовича, серед кандидатів на підсилення центра поля Ювентуса також присутні імена Іва Біссума, Ісмаель Беннасер і Тангі Ндомбеле.

Брозович раніше вже виступав у Серії А в 2015 – 2023 роках за міланський Інтер. Влітку поточного року колишнім гравцем збірної Хорватії цікавився мадридський Реал.

Зазначимо, що за останні 10 днів Ювентус втратив 4 гравців через травми. На тривалий термін вибули Кенан Їлдиз, Кефрен Тюрам, Мануель Локателлі та Жеремі Бога.

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