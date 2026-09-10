Ювентус може підписати іменитого хавбека вільним агентом

Туринський Ювентус у зв'язку з епідемією травм у команді шукає підсилення півзахиснику на ринку вільних агентів.

Про це повідомляє Goal.com.

Найбільш імовірною кандидатурою є Марцело Брозович, який влітку покинув Аль-Наср. Також хорватом цікавиться римський Лаціо. Окрім Брозовича, серед кандидатів на підсилення центра поля Ювентуса також присутні імена Іва Біссума, Ісмаель Беннасер і Тангі Ндомбеле.

Брозович раніше вже виступав у Серії А в 2015 – 2023 роках за міланський Інтер. Влітку поточного року колишнім гравцем збірної Хорватії цікавився мадридський Реал.

Зазначимо, що за останні 10 днів Ювентус втратив 4 гравців через травми. На тривалий термін вибули Кенан Їлдиз, Кефрен Тюрам, Мануель Локателлі та Жеремі Бога.