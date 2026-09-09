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Ювентус втратив четвертого гравця за 10 днів через травму

Олег Дідух — 9 вересня 2026, 15:27
Ювентус втратив четвертого гравця за 10 днів через травму
Жеремі Бога
Getty Images

Вінгер туринського Ювентуса та збірної Кот-д'Івуару Жеремі Бога отримав травму.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

У нього виявлено розрив двоголового м'язу стегна лівої ноги середнього ступеня тяжкості. За прогнозами лікарів, відновлення займе близько місяця. 29-річний вінгер повернеться уже після паузи на матчі національних збірних.

Таким чином, Бога став уже четвертим гравцем Ювентуса з початку вересня, який отримав травму. Раніше на тривалий термін вибули Кенан Їлдиз, Кефрен Тюрам і Мануель Локателлі.

У поточному сезоні Бога взяв участь у всіх 3 матчах Ювентуса в Серії А, сумарно провівши на полі 104 хвилини. Результативними діями не відзначався.

Його контракт розрахований до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 8 мільйонів євро.

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