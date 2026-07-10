Реал може підписати легенду збірної Хорватії

Іменитий хорватський півзахисник Марцело Брозович може продовжити кар'єру в мадридському Реалі.

Про це повідомляє Саша Тавольєрі.

Наприкінці червня Брозович покинув Аль-Наср, у якому провів останні три роки. Наразі 33-річний хорват перебуває в статусі вільного агента.

Брозович подобається головному тренеру Реала Жозе Моурінью, і португалець хотів би бачити хавбека у своїй команді. Керівництво мадридського клубу готове запропонувати контракт ветерану, але лише на один рік.

Брозович найбільше відомий за виступами за міланський Інтер у 2015 – 2023 роках. Також захищав кольори клубів Хрватскі Драговоляц, Локомотіва та Динамо Загреб.

Провів 99 матчів і забив 7 голів за збірну Хорватії, кар'єру в якій завершив після Євро-2024.