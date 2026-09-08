Ювентус втратив ще одного гравця основи через травму

Півзахисник Ювентуса та збірної Італії Мануель Локателлі надовго вибув з гри через травму коліна.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У Локателлі виявили травму меніска, яка потребує хірургічного втручання. Прогнози щодо термінів відновлення суттєво відрізняються: за найоптимістичнішими – Локателлі пропустить місяць, за найпесимістичнішими – повернеться в гру лише в 2027 році.

28-річний хавбек отримав травму в матчі 3 туру Серії А проти Мілана, який завершився внічию 1:1. Локателлі покидав поле з болем у коліні.

Це вже третій гравець основи, якого Ювентус надовго втратив через травму за останні кілька днів. Раніше травми отримали Кенан Їлдиз і Кефрен Тюрам. Їм також знадобляться операції.