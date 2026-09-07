Ми не заслуговували на перемогу: Аморім – про нічию Мілана з Ювентусом

Головний тренер Мілана Рубен Аморім висловився про нічию проти Ювентуса (1:1) у матчі третього туру Серії А.

Його слова передає Football Italia.

"Росонері" втратили перевагу в рахунку вже в компенсований час. Португальський фахівець заявив, що результат принципового протистояння врешті-решт виявився заслуженим:

"Ми не заслуговували на перемогу, а Ювентус – на поразку. Ми намагалися гнути свою лінію, але не надто вдало діяли з м'ячем. Були моменти, коли ми контролювали хід поєдинку в першому таймі, але потім, коли почали втрачати багато м'ячів, нам довелося терпіти. Думаю, ми провели не найкращу гру, проте працюємо разом лише два місяці. Ми здобули одне очко. Звісно, ми маємо діяти краще, але нам потрібен час. Це був важкий матч. Індивідуальна якість у нас є, сьогодні ж не вистачило простих речей. У футболі прості речі – найкращі. Навіть у тому, як ми приймаємо та віддаємо м'яч: ми мусимо робити прості речі досконало. Ми погано діяли в базових компонентах. Моє відчуття таке: коли наша команда володіє м'ячем нечасто, у нас виникають труднощі. Проте головне – боротися до кінця в кожній грі: сьогодні ми могли виграти, але, повторюю, Ювентус не заслуговував на поразку".

Аморім додав, що команда змінює стиль гри й уже є деякі покращення, які йому подобаються. Він підкреслив, що для вдосконалення потрібен час, тому не хоче бути надто негативним щодо своїх гравців, але вимагає більшого, і вони самі хочуть більшого.

Португалець очолив міланців у міжсезоння. Під його керівництвом "росонері" провели три матчі, в яких здобули також дві перемоги.

У наступному турі підопічні Аморіма зіграють проти Лаціо. Поєдинок відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 19:00 за київським часом.