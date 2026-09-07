Не заслуговувала поступатися в рахунку: тренер Ювентуса оцінив вирвану нічию у битві проти Мілана

Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті розповів, що його команда постійно тиснула і намагалася підвищити темп гри навіть за нульового рахунку у матчі 3-го туру Серії А-2026/27 проти Мілана.

Його цитує Football Italia.

Наставник "старої синьйори" додав, що його підопічним потрібно покращити ухвалення рішень під час поєдинку.

"Коли ми опинялися в третій третині поля, намагаючись прорвати їхню захисну лінію, – саме тут нам потрібно додавати. Нам також потрібно покращити створення моментів, бо ми бували на цих позиціях багато разів, і нам просто потрібен був м'яч на 5 см вище або під праву ногу замість лівої. Це дрібні деталі, які можуть зробити різницю. Команда знайшла сили продовжувати тиск, оскільки не заслуговувала поступатися в рахунку, зберегла ту саму рішучість і настрій, за що була винагороджена голом у відповідь. Мілан – чудова команда, і від цього нікуди не дінешся. Ми можемо стати великою командою, як показали й сьогодні, тож я маю віру і дякую гравцям за те, що вони продемонстрували", – сказав Спаллеттті.

Нагадаємо, що центральна гра туру закінчилася нічиєю 1:1. "Россонері" були близькі до виїзної перемоги після голу Сіссе, але вже у компенсований час Гатті врятував "б'янконері" від поразки.

Також фінальний результат зустрічі прокоментував наставник Мілана Рубен Аморім.

Мілан і Ювентус після мирової розташувалися поруч у турнірній таблиці – 4-та та 5-та позиції відповідно. В обох колективів по 7 набраних балів.

У наступному турі команда Спаллетті зіграє на виїзді проти Сассуоло (13 вересня о 21:45 за київським часом), тоді як "россонері" 12 вересня гостюватиме на полі Лаціо (о 19:00).