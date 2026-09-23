Бразильський голкіпер погодився повернутися в Ювентус – інсайдер

Бразильський воротар Норберто Нето близький до повернення у туринський Ювентус на тлі серйозної травми Каміла Грабари.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Зазначається, що 37-річний футболіст, який перебуває у статусі вільного агента, погодився на невисоку зарплату та контракт на один сезон.

Нето вже виступав у футболці італійського гранда протягом 2015-2017 років. Бразилець відіграв за Ювентус 22 матчі, у яких пропустив 15 голів, та у 13 іграх відіграв на нуль. Виграв із командою 5 трофеїв.

Раніше повідомлялося, що туринці також розглядають варіант із підписанням колишнього голкіпера Севільї та ПСЖ Серхіо Ріко.

Нагадаємо, що Грабара, який грає за "стару синьйору" на правах оренди з німецького Вольфсбурга, порвав хрестоподібну зв'язку правого коліна. До ушкодження він встиг дебютувати за "б'янконері" – проти НЕК у Лізі Європи (5:0), де відзначився результативною передачею.