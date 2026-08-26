Ювентус орендував воротаря збірної Польщі

Голкіпер Вольфсбурга та збірної Польщі Каміль Грабара продовжить кар'єру в туринському Ювентусі.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Йдеться про оренду до завершення сезону-2026/27. За оренду Ювентус заплатить 700 тисяч євро, в угоді прописана опція викупу за 11,5 мільйона.

Кольори Вольфсбурга Грабара захищав з 2024 року. До цього 27-річний воротар виступав за Рух Хожув, Ліверпуль, Орхус, Хаддерсфілд і Копенгаген. Провів 6 матчів за збірну Польщі, за яку дебютував у 2022 року.

Таким чином, Ювентус цього літа повністю оновив воротарську ланку. Клуб покинути Мікеле Ді Грегоріо та Маттіа Перін (перейшли у Борнмут і Палермо відповідно), а на їхнє місце підписали Гульяльмо Вікаріо та Грабару.