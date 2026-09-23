Наполі ризикує втратити зірку збірної Бельгії

Атакувальний півзахисник Кевін де Брюйне близький до відходу з Наполі по закінченні сезону-2026/27.

Про це інформує інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, перемовини між сторонами щодо продовження контракту зайшли у глухий кут. Тому поточний сезон може стати останнім для бельгійця у футболці "неаполітанців".

Раніше були чутки, що бельгійським гравцем цікавиться Інтер Маямі.

Нагадаємо, що зірковий півзахисник виступає за італійський клуб із літа 2025-го, коли перейшов на правах вільного агента після відходу з Манчестер Сіті. Відтоді провів за команду 27 ігор, у яких відзначився 6 голами та 5 асистами.

У цьому сезоні Кевін вже оформив свої дебютні результативні дії у 6-ти матчах. Натомість Наполі після 5 турів Серії А йде на 9-й позиції турнірної таблиці, маючи у своєму активі 7 балів.

Після міжнародної перерви команда де Брюйне зіграє домашній поєдинок італійської першості проти Фрозіноне – 10 жовтня о 21:45 (за київським часом).

Кевін де Брюйне розповідав, що поки не планує завершувати кар'єру в національній збірній Бельгії, оскільки досі має мотивацію для виступів на міжнародній арені.