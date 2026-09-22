Ювентус покарали за порушення хвилини мовчання на честь легенди Інтера

Спортивний суддя італійської Серії А ухвалив рішення оштрафувати Ювентус на 10 тисяч євро за підсумками матчу з Аталантою.

Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Під час хвилини мовчання на стадіоні "Альянц" на честь легенди Інтера Сандро Маццоли найпалкіші фанати з південної трибуни (Curva Sud) демонстративно повернулися спиною до поля та вигукували імена клубних легенд – Гаетано Ширеа, Андреа Фортунато та Джанні Аньєллі.

Суддя врахував своєчасну офіційну заяву клубу із засудженням цієї поведінки та чітке дистанціювання решти вболівальників на стадіоні від інциденту.

Також було оштрафовано Фіорентину на 11 тисяч євро, Лаціо та Венецію – по 5 тисяч за кидання пляшок, Комо – на 5 тисяч за затримку матчу, а Інтер і Рому – відповідно на 4 і 3 тисячі євро за порушення вболівальників.

Нагадаємо, Маццола помер у віці 83 років. У футболці Інтера провів 566 матчів, у яких відзначився 162 голами та 15 асистами. Разом із "чорно-синіми" чотири рази тріумфував у чемпіонаті Італії, двічі брав Кубок світу та двічі Кубок європейських чемпіонів.