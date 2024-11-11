Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ювентус провів переговори з Погба

Олександр Булава — 11 листопада 2024, 22:32
Ювентус провів переговори з Погба
Поль Погба
Getty Images

Туринський Ювентус провів переговори з французьким півзахисником Полем Погба щодо розірвання контракту.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, переговори між сторонами перебувають на просунутій стадії. Його контракт чинний до літа 2026 року.

Гравцем вже активно цікавляться різні команди. Йдеться про клуби АПЛ, Саудівської Аравії та Бразилії.

Нагадаємо, недавно термін дискваліфікації Погба за допінг скоротили з чотирьох років до 18 місяців, 31-річний хавбек зможе повернутися в гру в березні наступного року. Попри це, Ювентус все одно планує розірвати контракт з чемпіоном світу 2018 року.

Востаннє Погба з’являвся на полі в офіційному матчі 3 вересня 2023 року в поєдинку Серії А проти Емполі (перемога Ювентуса 2:0). Після цього стало відомо про те, що в організмі було виявлено метаболіти тестостерону.

Ювентус Поль Погба

Поль Погба

Погба може продовжити кар'єру в титулованому бразильському клубі
Гавкали один на одного та сперечалися, хто GOAT: Погба завітав на стрім IShowSpeed
Ексзірка Арсенала рекомендує клубу підписати Погба
Санья: Погба повинен перейти в Арсенал
Погба може стати одноклубником Роналду

Останні новини