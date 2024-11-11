Ювентус провів переговори з Погба

Туринський Ювентус провів переговори з французьким півзахисником Полем Погба щодо розірвання контракту.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, переговори між сторонами перебувають на просунутій стадії. Його контракт чинний до літа 2026 року.

Гравцем вже активно цікавляться різні команди. Йдеться про клуби АПЛ, Саудівської Аравії та Бразилії.

Нагадаємо, недавно термін дискваліфікації Погба за допінг скоротили з чотирьох років до 18 місяців, 31-річний хавбек зможе повернутися в гру в березні наступного року. Попри це, Ювентус все одно планує розірвати контракт з чемпіоном світу 2018 року.

Востаннє Погба з’являвся на полі в офіційному матчі 3 вересня 2023 року в поєдинку Серії А проти Емполі (перемога Ювентуса 2:0). Після цього стало відомо про те, що в організмі було виявлено метаболіти тестостерону.