Погба може стати одноклубником Роналду

Півзахисник Ювентуса Поль Погба може продовжити кар’єру в Аль-Насрі з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Fichajes.net.

Також у Погба на руках є такі варіанти продовження кар’єри, як французький Марсель та клуб MLS Лос-Анджелес.

Нагадаємо, недавно термін дискваліфікації Погба за допінг скоротили з чотирьох років до 18 місяців, 31-річний хавбек зможе повернутися в гру в березні наступного року. Незважаючи на це, Ювентус все одно планує розірвати контракт з чемпіоном світу 2018 року.

Востаннє Погба з’являвся на полі в офіційному матчі 3 вересня 2023 року в поєдинку Серії А проти Емполі (перемога Ювентуса 2:0). Після цього стало відомо про те, що в організмі було виявлено метаболіти тестостерону.