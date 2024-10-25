Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Погба може стати одноклубником Роналду

Олег Дідух — 25 жовтня, 21:21
Погба може стати одноклубником Роналду
Поль Погба
Getty Images

Півзахисник Ювентуса Поль Погба може продовжити кар’єру в Аль-Насрі з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Fichajes.net.

Також у Погба на руках є такі варіанти продовження кар’єри, як французький Марсель та клуб MLS Лос-Анджелес.

Нагадаємо, недавно термін дискваліфікації Погба за допінг скоротили з чотирьох років до 18 місяців, 31-річний хавбек зможе повернутися в гру в березні наступного року. Незважаючи на це, Ювентус все одно планує розірвати контракт з чемпіоном світу 2018 року.

Востаннє Погба з’являвся на полі в офіційному матчі 3 вересня 2023 року в поєдинку Серії А проти Емполі (перемога Ювентуса 2:0). Після цього стало відомо про те, що в організмі було виявлено метаболіти тестостерону.

Лос-Анджелес Марсель Ювентус Аль-Наср Поль Погба

Поль Погба

Романо розповів про майбутнє Погба в Ювентусі
Погба розповів, чи прийме пропозицію Мілана
Погба: Я люблю перемагати чесно, і люди це знають
Ювентус не змінив планів щодо майбутнього Погби
Погба із дружиною стали зірками на прем'єрі французького фільму

Останні новини