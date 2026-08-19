Погба достроково залишив Монако, ставши вільним агентом
Монако та Поль Погба домовилися про дострокове розірвання контракту, який був розрахований до червня 2027 року.
Про це повідомляє пресслужба французького клубу.
Зірковому футболісту подякували за співпрацю та побажали успіхів у кар'єрі.
"Клуб хотів би висловити сердечну подяку переможцю ЧС-2018 за надану довіру та найвищий професіоналізм, проявлений ним протягом усього часу перебування в Монако. Поль продемонстрував чудовий настрій, непохитну цілеспрямованість і найвищий рівень гри в кожний момент.
Завдяки всім своїм зусиллям він зміг повернутися до змагань найвищого рівня після тривалої перерви, а також поділитися своїм досвідом і знаннями з основною командою. Футбольний клуб Монако висловлює Полю щиру подяку та бажає йому всіляких успіхів у майбутньому", – йдеться в заяві.
Зазначимо, що півзахисник виступав за Монако з липня 2025 року після перерви, пов'язаної з дискваліфікацією за допінг. Загалом він провів у футболці монегасків лише шість матчів, результативними діями не відзначався.
Напередодні француз отримав чергове пожкодження, яке стало вже п'ятим після відновлення кар'єри. Саме травматичність Погба стала причиною для припинення співпраці.