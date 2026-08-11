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Надто багато травм. Монако розірве контракт із Погба

Олег Дідух — 11 серпня 2026, 21:28
Надто багато травм. Монако розірве контракт із Погба
Поль Погба
ФК Монако

Керівництво Монако ухвалило рішення розірвати контракт із зірковим французьким півзахисником Полем Погба.

Про це повідомляє RMC Sport.

У вівторок, 11 серпня, Погба на тренуванні Монако отримав чергову травму. Саме після неї в клубі й ухвалили рішення припинити співпрацю з 33-річним хавбеком.

Погба перейшов у Монако влітку минулого року на правах вільного агента після завершення терміну дії його допінгової дискваліфікації. З того часу взяв участь лише у 6 офіційних матчах, сумарно провівши на полі 115 хвилин. Результативними діями не відзначався.

За рік у Монако у Погба було 5 травм. Контракт із 33-річним ветераном розрахований до кінця червня 2027 року.

Погба відомий за виступами за Ювентус і Манчестер Юнайтед. У 2018 році став чемпіоном світу в складі збірної Франції.

Монако Поль Погба

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