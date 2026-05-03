Погба вперше за три роки вийшов у основі на офіційний матч

Зірковий французький півзахисник Монако Поль Погба вперше за майже три роки вийшов у стартовому складі своєї команди в офіційному матчі. Це трапилося в суботу, 2 травня, в виїзному матчі 32 туру Ліги 1 проти Метца.

Погба вийшов у основі та провів на полі 58 хвилин, після чого його замінив Аладжі Бамба. Монако здобуло перемогу 2:1, при тому, що на момент заміни програвав 0:1.

Для Погба це був перший вихід у основі в офіційному матчі з 14 травня 2023 року. Тоді він вийшов у основі Ювентуса на матч 35 туру Серії А проти Кремонезе, та вже на 24 хвилині через травму був замінений на Аркадіуша Міліка.

Восени 2023 року Погба отримав дискваліфікацію за допінг, термін дії якої завершився у березні 2025 року. Сумарно у поточному сезоні 33-річний хавбек взяв участь у 6 матчах Монако, провівши на полі 115 хвилин.

