Ювентус не змінив планів щодо майбутнього Погби

Туринський Ювентус не має наміру давати шанс повернутися в команду французькому півзахиснику Полю Погбі.

Про це повідомляє італійський інсайдер Нікола Скіра.

Попри нещодавнє інтерв'ю 31-річного футболіста, керівництво "бьянконері" не планує змінювати своїх планів. Ювентус спробує якомога швидше розірвати контракт з гравцем.

Despite Paul #Pogba’s last interviews, #Juventus’ Plans don’t change: #Juve will work to complete the termination of the contract in the next weeks with the french midfielder. #transfers https://t.co/7v1cMBZTWd — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 17, 2024

Француз більше не зіграє за туринський колектив і стане вільним агентом. Зазначимо, що за даними Transfermarkt, контракт Погби чинний до 30 червня 2026 року.

Напередодні Поль Погба заявив, що готовий піти на скорочення зарплати в Ювентусі, а також розповів, що він повернеться до футболу кращим, ніж був до дискваліфікації.

Востаннє французький півзахисник виходив на поле ще у вересні 2023 року. Тоді він провів 28 хвилин матчу Серії А проти Емполі.

Нагадаємо, Погба з 11 вересня 2023 року був відсторонений від футболу через провалений тест на допінг. А у лютому 2024 національний антидопінговий трибунал Італії дискваліфікував гравця на 4 роки. Напередодні це покарання скоротили майже вдвічі.