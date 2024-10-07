CAS скоротив дискваліфікацію Погба

Спортивний арбітражний суд (CAS) скоротив дискваліфікацію 31-річного півзахисника Ювентуса Поля Погба з 4 років до 18 місяців.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Спортивний арбітражний суд (CAS) виніс рішення за апеляцією, поданою футболістом Полем Погба на рішення, винесене 28 лютого 2024 року Національним антидопінговим трибуналом Італійського національного антидопінгового агентства (NADO Italia), в якому він був визнаний винним у порушенні антидопінгових правил (ADRV).

Колегія CAS, відповідальна за цю справу, частково задовольнила апеляцію Поля Погба. Вона зменшила санкцію, накладену на гравця, до 18-місячної дискваліфікації, починаючи з 11 вересня 2023 року, і скасувала штраф. Наразі сторонам було повідомлено про рішення.

Колегія CAS ґрунтувала своє рішення на доказах і юридичних аргументах, що вживання паном Погба DHEA, речовини, тест на яку дав позитивний результат, не було навмисним, а стало результатом помилкового прийому добавки, прописаної йому лікарем у Флориді.

Більшість доказів, наданих паном Погба, не викликали заперечень.

Проте, комісія CAS вирішила, що Погба не був безневинним, як професійний футболіст, він повинен був бути більш обережним за даних обставин", – йдеться у заяві.